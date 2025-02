Centri Albania, Meloni: cruciale per politica rimpatri efficace

Roma, 26 feb. (askanews) – Sui migranti con la Svezia “lavoriamo molto bene insieme: c’è una grande convergenza di vedute e ringrazio Ulf Kristersson per il lavoro che facciamo insieme per trovare soluzioni innovative e per essere una delle nazioni che stanno supportando il governo europeo di fronte alla Corte di giustizia e il protocollo Italia-Albania. E’ cruciale per portare avanti una politica di rimpatri più efficace, è un nodo fondamentale”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle dichiarazioni alla stampa con il primo ministro svedese Ulf Kristersson.