Centri in Albania, Meloni: lavorano per bloccarli ma andiamo avanti

Roma, 13 nov. (askanews) – Con il protocollo Italia-Albania sull’immigrazione è stato messo in campo “un meccanismo innovativo. Non tutti hanno compreso la validità di questo modello, in molti hanno lavorato per frenarlo o bloccarlo ma siamo determinati ad andare avanti perché questo meccanismo cambia il paradigma della gestione dei fenomeni migratori”.

Così la premier Giorgia Meloni al termine del vertice inter governativo Italia Albania con il primo ministro della Repubblica d’Albania, Edi Rama.

“Abbiamo fatto discutere in questi due anni per il nostro protocollo con l’Albania. Ma ringrazio il primo ministro Rama, il governo e l’intero popolo albanese. È stato dimostrato che l’Albania si comporta già come membro Ue, è capace di solidarietà con i paesi con cui coopera che di rado si è vista. È un accordo di grande respiro europeo perché traduce in atti concreti la consapevolezza che la migrazione è un fenomeno europeo e va affrontato con cooperazione tra stati Ue e stati extra Ue”, ha aggiunto.