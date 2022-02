Centro: Boccia (Pd), '15 sigle in Parlamento, ma i partiti non nascono nel palazzo'

Roma, 10 feb (Adnkronos) – "Il perimetro del campo largo non porta i nomi di forze politiche che devono decidere cosa fare da grandi. Ci sono 15 sigle in Parlamento, nessuna con vocazione al voto di massa, i partiti non nascono nel palazzo ma per strada".

Lo ha detto Francesco Boccia, del Pd, a Agorà.

"Dipenderà da quanto coraggio avranno nel decidere cose di campo: Europa sì o no? Scuola e sanità pubblica sì o no?", ha proseguito il responsabile Enti locali del Pd sottolineando: "L'idea che da una operazione fatta in Parlamento si possa scomporre il quadro politico italiano è sbagliata".