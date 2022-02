Centro: Brugnaro, 'fughe in avanti di Toti verso Renzi premature, ripartire dal centrodestra'

Roma, 7 feb (Adnkronos) – "Ho fondato Coraggio Italia a casa mia con Marco Marin, con Berlusconi avevamo parlato di creare un qualcosa che doveva chiamarsi Altra Italia, comunque un soggetto ancorato al centrodestra e dunque tutte queste fughe in avanti che vedo fare verso il centro credo che abbiano bisogno di maggiore ponderazione".

Lo dice Luigi Brugnaro al 'Qn'.

"Queste fughe in avanti di Giovanni Toti e di Gaetano Quagliariello verso Matteo Renzi mi sembrano un po' premature, non ho apprezzato questo comportamento di alleanze che nascono a cena e poi casomai muoiono nell'arco di un mattino -spiega il sindaco di Venezia-. Io faccio della coerenza un punto ineludibile della mia azione politica, perché dalla coerenza dobbiamo ripartire e dunque per me la base politica è e resta il centrodestra, e da lì intendo ripartire, Renzi è senz'altro un interlocutore, ma non mi faccio dettare l'agenda politica da altri".

Brugnaro specifica: "Io punto ad una federazione di centro che vada da Matteo Salvini ai 5 Stelle, comunque saldamente ancorata al centrodestra, perché io da lì provengo e lì intendo restare".