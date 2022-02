Centro: Prodi, da accordo tra 4 persone nasce solo una cosetta che passa dal 2 al 4%**

Roma, 5 feb. (Adnkronos) – "I partiti non nascono mai con un accordo tra 4 persone. O qualcuno si mette in giro per il Paese con un programma nuovo, trascinando la gente, o nascono cosette che invece del 2 vanno a 4%.

Non è questo che cambia il Paese, non sono i nomi. Il problema è la disparità, la riforma delle strutture per i giovani, la scuola, la giustizia". Lo ha detto Romano Prodi a Rainews24 a proposito del progetto centrista che vede protagonisti tra gli altri Matteo Renzi e Giovanni Toti.

"Facciamo una analisi delle fusioni tra partiti piccoli, c'è stato un successo ma non scaldano. Si uniscono per fare cosa? Un mito del centro quando i partiti radicati non ci sono più? Non c'è nessuno che rappresenta il centro?", ha aggiunto Prodi.