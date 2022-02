Centro: Quagliariello, ''Italia al centro' in campo a maggio-giugno, dopo amministrative'

Roma, 10 feb. (Adnkronos) – "Io alla terza chiama" per l'elezione del presidente della Repubblica "ho votato per la Casellati, non è vero che alla Casellati siano mancati i voti di Coraggio Italia, è una mitologia". Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il senatore di Coraggio Italia Gaetano Quagliariello.

Sulle manovre al centro, osserva: "Dobbiamo definire uno spazio e dei principi non negoziabili, poi all'interno ci può stare chiunque lo voglia, con la propria sensibilità, come si fa in tutti i grandi partiti liberali. Personalmente vorrei che ci entrassero un po' di quei partiti 'non estremi' e anche delle associazioni”. E' vero che questa formazione si chiamerà 'Italia al Centro'? “Questo nome mi piace molto come nome, dà il senso della centralità del Paese, credo di averlo pensato io per primo”.

Da quando potrebbe essere in campo? “Il tempo giusto per tirare le reti, che ora dobbiamo buttare, è maggio giugno – ha affermato Quagliariello a Un Giorno da Pecora – dopo le amministrative”.