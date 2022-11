Centro: Rotondi, 'riorganizzarsi intorno a Meloni, sabato direzione Verde è popolare'

Roma, 7 nov. (Adnkronos) – "Ho convocato la direzione di ‘Verde è popolare' per sabato mattina, alle 11 a palazzo Grassi in via Merulana, a Roma, per analizzare il risultato elettorale, che segnala la disfatta dell’esperimento centrista di ‘Noi moderati’ e il successo della lista di ‘Fratelli d’Italia’, a cui il nostro partito ha dato un contributo indipendente.

Va raccolta la spinta dell’elettorato democristiano verso sintesi nuove piuttosto che frazionismi vecchi. Va organizzato il Centro intorno a Giorgia, inizieremo a parlarne sabato’’. Lo annuncia Gianfranco Rotondi, presidente di ‘Verde è popolare', deputato indipendente nel gruppo parlamentare di ‘Fratelli d’Italia’.