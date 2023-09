Centro: Tajani, 'pronti ad aprire liste Fi, siamo famiglia Ppe'

Gaeta, 10 set. (Adnkronos) - "Siamo pronti ad aprire le liste di Forza Italia a persone che vogliono costruire con noi la dimora del centro, che non 'Il Centro'. Io penso a un centrale plurale del sistema politico italiano come è stata la Dc con il pentapartito, che era quello ...

Gaeta, 10 set. (Adnkronos) – "Siamo pronti ad aprire le liste di Forza Italia a persone che vogliono costruire con noi la dimora del centro, che non 'Il Centro'. Io penso a un centrale plurale del sistema politico italiano come è stata la Dc con il pentapartito, che era quello che pensava Berlusconi. Quindi, se ci sono dei candidati indipendenti che vogliono partecipare alla costruzione di un centro sono ben accetti". Lo ha detto Antonio Tajani, ministro degli Esteri, vicepremier e segretario di Forza Italia, a margine di Azzurra Libertà, l'evento del movimento giovani del partito in corso di svolgimento a Gaeta.

Per quanto riguarda le amministrative, Tajani ha precisato che il partito ha sempre aperto ai civici: "Noi siamo la famiglia del Partito popolare europeo e vogliamo costruire qualcosa che rinforzi l'anima popolare".