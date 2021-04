Centro vaccinale di Valmontone, il primo in un outlet: sarà il più grande del Lazio

A partire dal 19 aprile sarà attivo il centro vaccinale di Valmontone, primo in un outlet. Effettuerà le somministrazioni del vaccino in modalità drive-in.

Il 19 aprile aprirà il primo centro vaccinale all’interno di un outlet. Sarà il più grande della regione Lazio, come annunciato in una nota della Asl Roma 5. Il nuovo Hub sarà realizzato all’outlet di Valmontone e occuperà 20mila metri quadrati.

Centro vaccinale Valmontone: primo in un outlet

L’idea è nata dalla collaborazione tra Assessorato alla Salute, Comune della città, Asl Roma 5 e Dws & Promos, che gestiscono il centro dello shopping di Valmontone. Il centro vaccinale seguirà la modalità drive-in, costruito sulla base di quelli americani per permettere una ottimizzazione della campagna di somministrazione. Rispetto all’altro modello, dove il vaccino si segue seguendo a piedi i percorsi indicati, sarà più semplice e veloce regolare l’afflusso degli utenti e le varie operazioni.

Lo scopo è quello di aumentare il numero dei vaccinati usando le stesse risorse. Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio, e Alessio D’Amato, assessore alla Sanità, faranno un sopralluogo della struttura il 13 aprile alle 10.30. Si tratta del centro vaccinale più grande di tutta la regione Lazio.

I centri vaccinali della Regione sono 120. Verranno attivati altri Hub, come quello negli Studios di Cinecittà, nel centro commerciale Porta di Roma, sotto la Vela di Calatrava a Tor Vergata e nell’Auditorium della Tecnica di Confindustria all’Eur.

Lo scopo è di arrivare a 50mila somministrazioni al giorno. Da venerdì 26 marzo l’hub dell’Aeroporto di Fiumicino ha attivato le vaccinazioni anche in tarda serata e il 19 aprile dovrebbero arrivare 400 mila dosi del vaccino Johnson & Johnson. Nel Lazio dal 7 aprile sono attive le prenotazioni per le persone che hanno 64 e 65 anni e per le persone fragili, mentre sono chiuse quelle per il personale scolastico.