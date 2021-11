Centrodestra: Berlusconi, 'vince con le nostre idee e i nostri valori'

Roma, 14 nov (Adnkronos) – "Forza Italia è una grande forza politica nazionale che al Sud ha ottenuto molti dei suoi risultati migliori. La recentissima vittoria in Calabria ha confermato ancora una volta che sono i nostri uomini, le nostre idee e i nostri valori quelli che definiscono il profilo di un centrodestra che vince".

Lo ha detto Silvio Berlusconi collegandosi telefonicamente alla manifestazione di Forza Italia di Mazara del Vallo, in Sicilia.

"Questo centrodestra lo abbiamo inventato noi nel 1994 con la nostra discesa in campo che ha cambiato per sempre i connotati della politica nel nostro Paese, ha portato in politica qualcosa che non era mai esistito e che anche oggi non ha eguali", ha aggiunto il leader di Fi.