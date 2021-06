Centrodestra: Boccia, 'operazione in vitro, chi sta in Ppe non so come può stare con Lega'

Roma, 6 giu. (Adnkronos) – "La destra deve innanzi tutto chiarire con la Lega se la Lega è quella che si allea con Orban in Europa, con i nazionalisti, oppure no. Fare una federazione tra la Lega e Forza Italia con la Lega che continua ad alimentare il conflitto nazionalista in Europa, è un problema che devono porsi tutti coloro che aderiscono al Partito popolare europeo a Bruxelles, questo è il nodo.

A me sembra una cosa fatta in vitro e le cose fatte in vitro, come accadde all'epoca del Pdl, non funzionano, non è un caso che Giorgia Meloni resti fuori da questa cosa". Lo ha affermato Francesco Boccia, responsabile Enti locali del Pd, ospite di 'Agenda' su Sky Tg 24.