Centrodestra, Calabria: Roberto Occhiuto è il nuovo candidato alla presidenza della Regione

Calabria, Occhiuto è il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione

Il candidato del centrodestra scelto in vista delle elezioni per eleggere il prossimo presidente della Regione Calabria è Roberto Occhiuto, attuale capogruppo di Forza Italia alla Camera.

L’annuncio è stato diramato dal diretto interessato nella giornata di sabato 12 giugno durante un incontro con i propri sostenitori organizzato a Vibo Valentia. In questa circostanza, infatti, il politico ha dichiarato: “Parto da Vibo perché con il coordinatore Giuseppe Mangialavori abbiamo fatto un lavoro straordinario in questi mesi. Abbiamo lavorato a un progetto che in questi mesi realizzeremo in favore dei calabresi. Anche gli alleati saranno a disposizione. La campagnaelettorale del centrodestra sarà avvincente”.

Calabria, Occhiuto è il candidato del centrodestra alla presidenza: Jole Santelli

In occasione del discorso pronunciato a Vibo Valentia, inoltre, il candidato di Fi Roberto Occhiuto ha voluto ricordare il lavoro svolto dall’ex governatrice della Calabria Jole Santelli, deceduta nella notte tra mercoledì 14 e giovedì 15 ottobre 2020, all’età di 51 anni, a causa di un improvviso arresto cardiocircolatorio.

A questo proposito, il nuovo candidato del centrodestra ha voluto ribadire che, in caso di vittoria, il suo mandato si porrà in linea di continuità con il lavoro intrapreso dall’ex governatrice della Regione, spiegando: “I mesi con Jole Santelli presidenti sono stati straordinari, un’esperienza vista da fuori come grande riscatto territoriale.

La nostra sarà un’esperienza di continuità. Ripartiremo dalla Sanità. Ci batteremo per la fine del commissariamento ma soprattutto perché ai posti apicali ci siamo persone con competenze in sanità”.

Calabria, Occhiuto è il candidato del centrodestra alla presidenza: il programma

Il candidato di centrodestra Roberto Occhiuto, poi, ha proseguito riassumendo i punti salienti del suo programma, anticipando: “Utilizzeremo questi mesi per preparare il progetto di cambiamento per questa Regione, per dimostrare al Paese che ci può essere una bella Calabria. Una Calabria che ha tanti problemi, a cominciare dalla ‘ndrangheta che va estirpata con ogni sforzo, ma anche tante risorse che possono diventare strumenti di sviluppo”.

Infine, il capogruppo di Forza Italia alla Camera ha promesso: “Qualora dovessi risultare eletto, il mio governo non farà precari. Le istituzioni non possono dare posti di lavoro che non siano stabili: un fardella che pesa sia sulle istituzioni che sulle persone stesse”.