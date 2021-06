Centrodestra: Carelli, 'federazione Fi-Lega? Coraggio Italia avanti su propria strada'

Roma, 8 giu. (Adnkronos) – La Federazione di centrodestra a cui stanno pensando Matteo Salvini e Silvio Berlusconi? "Io sono contrario al fatto che 'Coraggio Italia' aderisca, perché è una formazione giovane e ha necessità di farsi conoscere, di caratterizzarsi, non avrebbe molto senso entrare in una coalizione.

Io penso si debba andare avanti per la nostra strada". Così Emilio Carelli, fresco del passaggio in 'Coraggio Italia', a 'Un giorno da Pecora' su Rai Radio 1. A chi gli domanda se approvi il nome della nuova formazione politica a cui ha aderito vista l'assonanza con Forza Italia, Carelli risponde con una risata, lasciando intendere che avrebbe optato per altri nomi.