Centrodestra esce a piedi dal Quirinale, Berlusconi in auto

Milano, 21 ott. (askanews) – La delegazione del centrodestra composta da leader e capigruppo ha lasciato il palazzo del Quirinale a piedi, le auto erano fuori sul piazzale ad attenderli. L’unico a salire in auto è stato Silvio Berlusconi accompagnato dalla capogruppo di Fi al Senato Licia Ronzulli.

Prima di lasciare il palazzo si sono trattenuti nel cortile d’onore per qualche minuto per salutarsi. Poi l’uscita prima di Giorgia Meloni che ha raggiunto una Fiat 500 e in seguito la delegazione della Lega con Matteo Salvini.