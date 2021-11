Centrodestra: Fontana, 'senza accordo primarie soluzione migliore'

Milano, 9 nov. (Adnkronos) – “Quando non si riesce a trovare un accordo” le primarie di coalizione sono “la soluzione migliore per dare una risposta immediata all’individuazione di un candidato" alle elezioni locali. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in collegamento con Rainews24.

"Credo che i candidati debbano essere scelti con un certo anticipo, perché possano entrare più concretamente nei problemi locali. Credo sia un’ottima soluzione" sceglierli con le primarie di coalizione.