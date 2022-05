Roma, 29 mag (Adnkronos) – "Noi non chiederemo mai voti per chi è pronto ad allearsi con Pd e Movimento 5 stelle. Se il centrodestra deve esistere deve essere alternativo ai progressisti e ai 5 stelle. Se queste saranno le condizioni saremo alleati e costruiremo una alleanza per vincere e governare.

Se non sarà possibile faremo altro". Lo ha detto il capogruppo di FdI alla Camera Francesco Lollobrigida a SkyTg24.