Roma, 6 feb. (Adnkronos) – “Il centrodestra non sparisce perché qualcuno lo annuncia in tv o perché in Parlamento partiti diversi tra loro si alleano. Per Fratelli d’Italia è impossibile fare accordi con la sinistra”. Lo ha detto intervenendo ad Agenda su Sky Tg24 il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.