Centrodestra: Malpezzi, 'unito solo sulla carta'

Roma, 28 giu. (Adnkronos) – "Il Pd vuole fare il Pd e dire a tutte le forze che hanno un modello di governo lontano anni luce da quello proposto dal campo del centrodestra di stare tutti insieme e costruire una proposta di governo che non deve essere un'alchimia di forze o una somma tra diversi partiti politiche ma un progetto che ha un significato".

Così ieri sera la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi a Porta a Porta su Rai1.

"Certo la costruzione del campo largo sarà laboriosa ma mi pare che il centrodestra abbia grandi problemi a tenere insieme le forze che lo compongono. Il 48% a cui viene dato il campo di destra è completamente diviso; sulla carta c'è ma nei fatti non condividono gruppi comuni in Europa, hanno una visione completamente diversa di paese, una parte è a trazione sovranista e l'altra europesita, una forza e' all'opposizione e le altre in maggioranza.

Il centrodestra e' tutt'altro che un monolite compatto".