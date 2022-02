Roma, 22 feb. (Adnkronos) – "Io penso che nel centrodestra nessuno ha creduto come Fdi che mai ha fatto accordi con la sinistra". Così Giorgia Meloni, presidente Fdi, a Cartabianca su Rai3. "Io agli italiani dico: volete un governo di centrodestra? Se votate Fdi siete sicuri di averlo, per gli altri non posso garantire".