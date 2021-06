Centrodestra: Meloni, 'fusione Lega-Fi? Pdl prova che politica non è matematica'

Roma, 1 giu. (Adnkronos) – C'è del vero su un'imminente fusione di Lega-Fi-Movimento di Brugnaro? "Non lo so dire, perché ho notizie divergenti. Non credo sia un'operazione facile, da osservatore -perché non sono interessata con Fdi a questa fusione- da una parte semplificherebbe il quadro, ma dall'altra…

Io sarò che vengo dall'esperienza del Popolo della libertà, posso dire che la politica non è matematica: se tu metti insieme il 20, il 3 e il 4 non fa sempre 27". Così Giorgia Meloni, ospite di Porta a Porta su Rai1.

"Quello che fa la differenza è la chiarezza del tuo messaggio – rimarca – per cui non sempre mettendo insieme cose troppo distoniche si cresce. Se loro decidessero di fare questa cosa – precisa poi Meloni – io la guarderei con il massimo rispetto, non mi permetterei mai di mettere becco su cose che fanno gli altri, sarebbe anche un modo di semplificare.

Però la mia esperienza personale non è esattamente positiva".