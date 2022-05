Manduria (Ta), 28 mag. (Adnkronos) – "Se Lega e Forza Italia decidessero di unirsi sarebbe un elemento di chiarificazione all'interno della coalizione, non c'è da parte nostra alcun problema, sono scelte loro, io pongo il problema dei rapporti con noi e con il resto del mondo.

Si vuol vincere con Fratelli d'Italia o si vuole non vincere per andare al Governo?" Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, rispondendo a Bruno Vespa all'iniziativa 'Forum in Masseria'.