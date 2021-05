Centrodestra: Meloni, 'sondaggi FdI? L'obiettivo è crescere tutti insieme'

Roma, 26 mag (Adnkronos) – "Ci sono sondaggi che danno FdI sopra il Pd e il M5s, a me interessa questo, dimostrare che i due principali partiti sono di centrodestra, lavorare perchè si cresca tutti insieme. Credo che l'obiettivo debba essere quello".

Lo ha detto Giorgia Meloni a Sky Start.

"Per fare le cose di cui c'è bisogno in Italia serve una maggioranza forte, con idee chiare e un vincolo di alleanza forte. Non avrebbe senso per me, e per il centrodestra, lavorare uno contro l'altro", ha aggiunto la leader di FdI.