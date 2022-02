Roma, 5 feb (Adnkronos) – Dall'elezione del capo dello Stato "la destra che sembrava un corpo unito si picchia come i burattini siciliani, come i Pupi. Non c'è bisogno di una analisi, il problema è vedere come va avanti il gioco in futuro.

Per questo si parla di legge elettorale, è necessario". Lo ha detto Romano Prodi a Rainews24.