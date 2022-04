Centrodestra: Rotondi, 'confronto su partito moderato a vocazione maggioritaria'

Roma, 24 apr. (Adnkronos) – "'Verde è popolare’ è un progetto nuovo, guidato da due personalità provenienti da centrodestra e centrosinistra. Non siamo interessati ad apparentare la nostra lista col centrodestra, perderemmo voti e non recupereremmo nei collegi uninominali, tutti perdenti per il centrodestra nei territori in cui pesiamo di più.

Saremmo invece molto interessati a una esperienza nuova come il partito unico del centrodestra, dove la nostra ispirazione cristiana e ambientalista potrebbe trovare spazio ed esprimere contenuti condivisi. Penso che sia giusto aprire una discussione sulla ipotesi di un partito a vocazione maggioritaria nel campo moderato. Senza una lista attrattiva e inclusiva, il campo moderato diventa un campo di Agramante’’. Lo afferma Gianfranco Rotondi, presidente di 'Verde è popolare'.