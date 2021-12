Centrodestra: Saccone apre Assemblea nazionale Udc, 'senza di noi non si governa Paese'

Roma, 3 dic. (Adnkronos) – ''Non abbiamo mai ceduto alla tentazione delle poltrone, ecco perchè oggi c'è, anche grazie al nostro contributo, il governo Draghi. Senza di noi non c'è possibilità di governare in modo credibile questo Paese e l'Udc sarà protagonista del futuro centrodestra in Italia''.

Lo ha detto il senatore Antonio Saccone, coordinatore regionale dell'Udc nel Lazio, in apertura dell'Assemblea nazionale del partito centrista.

Saccone ha ricordato l'inchiesta giudiziaria che ha coinvolto il segretario Lorenzo Cesa ''E' stato un evento traumatico per noi, per fortuna è andato tutto bene, le accusa sono risultate infondate, ma ho un rammarico: nessuno tg, tranne il tg2, ha avuto rispetto per questo vicenda nell'informare l'opinione pubblica, perché tutti hanno diritto di sapere come vanno le cose".