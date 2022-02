Roma, 5 feb (Adnkronos) – "Se si pensa di costruire l'Italia, l'Europa, il sogno del futuro si deve avere un obiettivo comune. Ma in queste ore c'è chi vuole costruire con Renzi e Mastella non un obiettivo comune ma vecchi esperimenti che hanno come riferimento la candidatura e la rielezione".

Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini a una iniziativa della Lega su Facebook parlando del centrodestra.