Centrodestra: Sisto, 'da Berlusconi 'manuale istruzioni' per politica e istituzioni'

(Adnkronos) – “Nella sua intervista a Libero, il Presidente Silvio Berlusconi fornisce un ‘manuale di istruzioni’ per il corretto rapporto tra politica ed istituzioni, affinché sia contrassegnato da un sano pragmatismo e dal necessario sguardo verso il futuro". Lo dichiara il senatore di Forza Italia e viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto.

"Prova di questo – prosegue -, è l’evidenza assegnata alla riforma della giustizia, che non riguarda solo il sistema giudiziario ma rappresenta uno snodo fondamentale per i rapporti tra cittadino e Stato.

E’ necessario, infatti, che questa relazione non sia più avvertita come un rischio , una imposizione, ma come un percorso orientato al sano raggiungimento degli scopi sociali di ciascuno. Riformare la giustizia significa garantire la libertà e la centralità dell’individuo. E questo Silvio Berlusconi lo sostiene sin dalla genesi del proprio impegno politico”, conclude.