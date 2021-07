Roma, 1 lug (Adnkronos) – Per il centrodestra "Berlusconi ha proposto la nascita di un grande forza simile al partito Repubblicano americano, che possa governare l'Italia dal 2023 in poi, che non significa cancellare le altre forze ma dobbiamo presentare una grande forza credibile sul palcoscenico interno e internazionale.

Berlusconi è un lucido visionario, ogni volta è riuscito a trasformare in realtà quello che dice". Lo ha detto Antonio Tajani a Diritto e rovescio, su Retequattro.