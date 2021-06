Centrodestra: Tajani, 'federazione non è svendita nè fusione' (2)

(Adnkronos) – "Nessun timore di svendersi alla Lega, noi -rivendica Tajani- abbiamo un'identità talmente forte, figuriamoci se Berlusconi si svende a qualcuno. Mi pare che la guida per le più importanti iniziative del centrodestra sia stata di Berlusconi, il Governo Draghi è nato da un'intuizione di Berlusconi, è la Lega che ha seguito l'indicazione di Berlusconi di aderire, di sostenere il Governo Draghi".

"Abbiamo un'identità talmente forte, una classe dirigente talmente forte che non c'è alcun pericolo. Io non ho paura di confrontarmi con nessuno perchè sono talmente convinto delle mie idee, talmente radicato nella famiglia del popolarismo europeo, talmente radicato nella storia di Forza Italia e con un leader del genere quale è Berlusconi è difficile svendersi a qualcun altro".

"Altra cosa -spiega quindi Tajani- è la collaborazione, il rafforzamento di un lavoro che deve essere incrementato anche a livello di governo.

I ministri del centrodestra devono lavorare per far capire che ci sono dei provvedimenti che rispondono ai nostri principi, alla nostra identità liberale, non basta stare al Governo dicendo sì agli altri, bisogna essere protagonisti, bisogna che gli altri dicano sì anche alle nostre proposte, questa è la coesione del centrodestra. Lo si deve fare anche in Parlamento, perchè più siamo coesi, più diamo dimostrazione ai nostri elettori che c'è voglia di vincere".