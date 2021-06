Centrodestra: Tajani, 'nessuna fusione con la Lega, simbolo Fi resta'

Roma, 5 giu. (Adnkronos) – "Allo stato non c'è alcuna ipotesi di fusione con la Lega. Salvini ha fatto una proposta di federazione, non di fusione. Abbiamo cominciato a esaminare l'argomento". Cosi Antonio Tajani a Libero, La Lega vi sta annettendo? "Non succederà mai.

Non saremo mai succubi o annessi al Carroccio. Noi siamo fieri della nostra identità, della nostra storia. E poi ci sarebbe un problema a Bruxelles".

"Noi facciamo parte del Ppe, la Lega no. E quindi, a livello comunitario, non si può fare un gruppo unico. Altro tema è se Salvini decidesse di avviare un percorso di avvicinamento al Ppe. Noi potremmo agevolare questo cammino. Ma la Lega non ce l'ha mai chiesto".

L'apertura di Berlusconi come è stata accolta in Fi? "Berlusconi vuole la collaborazione di tutte le forze che compongono il centrodestra. Sì a forme di collaborazione più solide con i nostri partner, no alla rinuncia del simbolo e della storia di Fi. Il nostro partito ha un patrimonio di relazioni internazionali unico, ha credibilità all'estero e cultura di governo. L'esistenza di Fi è un bene per tutti. Inve ce di parlare di fusione, ritengo che il modello migliore sia la Casa delle Libertà".