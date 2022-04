Centrodestra: Tajani, 'no a lista senza Meloni, noi lavoriamo per unità è FdI che deve chiarire'

Roma, 2 apr (Adnkronos) – Una lista unica del centrodestra senza la Meloni? "Assolutamente no. Noi ci presenteremo con il nostro simbolo ovunque, fieri di Forza Italia, diversi dagli alleati ma parte di una coalizione. L'obiettivo non è essere il primo partito del centrodestra ma vincere le elezioni e governare.

Non è così se si pensa agli egoismi di parte. Ci sarà una coalizione, come sempre, alcune cose le deve chiarire Fratelli d'Italia, che non sempre è stato lineare. Noi lavoriamo per l'unità". Lo ha detto Antonio Tajani a Rainews24.