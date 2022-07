Roma, 3 lug. (Adnkronos) – L'incontro tra Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni e MAtteo Salvini "credo si terrà in tempi rapidi, io dovrei vedere Berlusconi domani. Ma credo che si debba fare un progetto per l'Italia dal 2023 a 2050, per definire il modello di paese che prevediamo per l'Italia".

Per il resto, "prima si vince e poi si vede il leader, dividersi ora su chi farà il leader è una scelta davvero poco intelligente". Così il vicepresidente di Fi, Antonio Tajani, ospite di Skytg24.