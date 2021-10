Centrodestra: Toti, 'vertici a 3 servono a poco, meglio un palazzetto che un salotto…'

Roma, 20 ott. (Adnkronos) – Il vertice tra Berlusconi, Meloni e Salvini? “Lo dico sobriamente da tempo che i vertici a due o a tre chiusi in una stanza non risolvono molto i problemi del c.destra. Sarebbe meglio un palazzetto che un salotto, almeno per un'assemblea”.

Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il governatore della Liguria e leader di 'Cambiamo!' Giovanni Toti, che oggi è intervenuto alla trasmissione condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Come mai lei, che pure è a capo di una formazione di c.destra, non è stato invitato a questo pranzo a tre? “Questo lo davo per scontato, forse il delivery ha consegnato meno cibo…”, ha scherzato Toti a Rai Radio1.