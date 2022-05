Roma, 16 mag. (Adnkronos) – "A Lodi per sostenere il candidato sindaco Andrea Furegato. Al campo progressista non servono i politicismi ma un momento programmatico e politico, un manifesto. Per le sfide nelle città mettiamoci concretezza e vicinanza ai problemi delle persone".

Lo scrive Pier Luigi Bersani su twitter.