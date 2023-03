Centrosinistra, Conte: vinceremo se uniti su scuola sanità lavoro

Roma, 16 mar. (askanews) – “La vera sfida è ritrovarci sul terreno delle proposte concrete e quali possono essere i contenuti per delle proposte delle forze di opposizione? La sfida dell’opposizione verrà vinta se si riesce a creare una prospettiva di azione per quanto riguarda un patto sull’istruzione, un patto sulla sanità, un patto per ridisegnare il mercato del lavoro e rilanciare la produttività, mettiamoli insieme questi due concetti. E un patto per contrastare le disuguaglianze. Il tutto nella prospettiva, che ormai è insopprimibile, di una visione integralmente ecologica”: così il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, nel corso della tavola rotonda fra i leader di opposizione (Pd, M5S, Az-Iv e Si) al congresso della Cgil, alla sollecitazione lanciata dalla segretaria del Pd Elly Schlein sulla prosecuzione in altre occasioni e in altre sedi del confronto e della consultazione fra i presenti.

“Su questi temi concreti definiremo la forza e la consistenza della nostra opposizione”, ha aggiunto Conte.