Centrosinistra: Fratoianni a Renzi, 'politica non è partita calcio, per di più di beneficenza...'

Centrosinistra: Fratoianni a Renzi, 'politica non è partita calci...

Roma, 7 ago. (Adnkronos) - "La politica non è una partita di calcio, per di più di beneficenza...". Così Nicola Fratoianni, leader di Sinistra italiana, interpellato in Transatlantico, a Montecitorio, replica a Matteo Renzi. ...