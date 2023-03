Centrosinistra: Fratoianni, 'bene vittoria Schlein, ora passare ai fatti'

Roma, 18 mar. (Adnkronos) – "La vittoria di Elly è certamente un fatto positivo perchè già nel vocabolario rimette al centro una possibile agenda di cambiamento. Ma adesso inizia il bello: si deve passare ai fatti e iniziare a costruire un’alleanza e una piattaforma di cambiamento. Peró occorre sbrigarsi e occorre fare un lavoro che non si limiti alla vigilia elettorale". Così Nicola Fratoianni al Riformista.

"Ogni giorno il governo Meloni propone l’immagine di un’Italia chiusa e punitiva: dai migranti al mondo della scuola, alla cancellazione dei diritti dei bimbi figli delle coppie omogenitoriali. Noi dobbiamo contrapporre l’idea di un Paese che non lascia indietro nessuno. Da qualche mese a sinistra ormai – prosegue il leader di SI – si gioca sulla primogenitura su alcune proposte, senza riconoscere nulla alle altre forze di opposizione. Potrei per esempio dire che la riduzione dell’orario di lavoro è uno dei cavalli di battaglia di SI da molti anni, su cui arrivano ora le altre forze politiche, anche grazie alla spinta che la Cgil sta dando al tema".

"Riconoscersi e non farsi competizione interna è fondamentale perchè consente di parlare al mondo fuori dalla politica con il massimo della forza che abbiamo insieme Pd, Alleanza Verdi Sinistra e M5S. E infine serve coraggio, Biden ha annunciato una tassa del 24% per i supermiliardari, al Parlamento europeo 130 parlamentari firmano un appello per introdurre una tassa sulle grandissime ricchezze. E mentre tutto questo accade, in Italia – conclude Fratoianni – non se ne parla anzi avanzano la Flat tax e i favori fiscali ai più ricchi. Eppure dovrebbe essere chiaro che non esiste alternativa alla destra senza giustizia sociale".