Centrosinistra: Fratoianni, 'piattaforma comune su diritti civili e sociali, riprendiamoci bandiere'

Roma, 16 mar. (Adnkronos) - "Io non credo che se c'è un problema nell'opposizione sia quello di piantare bandiere ma di aver rinunciato in questi anni a piantare le bandiere e se le sono prese gli altri". Così Nicola Fratoianni al congresso della Cgil. "Calenda...

Roma, 16 mar. (Adnkronos) – "Io non credo che se c'è un problema nell'opposizione sia quello di piantare bandiere ma di aver rinunciato in questi anni a piantare le bandiere e se le sono prese gli altri". Così Nicola Fratoianni al congresso della Cgil.

"Calenda, Biden fa la patrimoniale, non sarà una cosa così estremista", dice il leader di Sinistra Italiana rivolgendosi al leader di Azione. "Dichiariamo finita una stagione in cui i diritti civili e sociali noi abbiamo sostanzialmente mollato. Su questo è possibile costruire una piattaforma per l'opposizione e domani di governo".