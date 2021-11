Centrosinistra: Letta, 'campo largo possibile, ottimista dopo amministrative'**

Roma, 10 nov. (Adnkronos) – Campo largo come l'Unione? "Non sarà la stessa cosa. Noi vogliamo costruire un campo largo che non è fatto di ex. Tante persone, anche nuove, stanno partecipando e si stanno mescolando e si perde la logica del'ex.

Le Agorà sono proprio questo". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, a Repubblica Tv.

"Io sono assolutamente ottimista dopo le elezioni amministrative che hanno mostrato che questo campo largo è possibile e non stiamo a pensare al pedigree, al curriculum vitae, a tutti i passaggi ma bisogna pensare a cosa si propone per il domani".