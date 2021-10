Roma, 26 ott (Adnkronos) – "Se mi si chiede come vuoi sfruttare il successo elettorale dico, per costruire una coalizione di persone, non di sigle. Ne abbiamo fatte tante di costruzioni non di grandissimo successo, che mettevano insieme tante sigle. Ma il tema non sono le sigle ma le persone.

Dobbiamo costruire una coalizione di persone, di prossimità, di protagonismo". Lo ha detto Enrico Letta alla Direzione del Pd.