Centrosinistra: Napoli a Bersani, 'liberali non sono ciliegina'

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - "Ho personalmente grande stima e considerazione per Pierluigi Bersani, e le sue parole di oggi mi confermano che di politica si ragiona ancora ben oltre gli slogan sterili di questi anni. Concordo solo in parte con la sua affermazione sulla necessità per il ce...

Roma, 12 dic. (Adnkronos) – "Ho personalmente grande stima e considerazione per Pierluigi Bersani, e le sue parole di oggi mi confermano che di politica si ragiona ancora ben oltre gli slogan sterili di questi anni. Concordo solo in parte con la sua affermazione sulla necessità per il centrosinistra di avere 'un liberale' come Carlo Calenda. Un liberale non è un chicco di uva sultanina o di ciliegina sotto spirito da mettere sul gelato. Il centrosinistra ha bisogno nel suo complesso di sviluppare una politica liberale al cui interno si elaborano le giuste politiche sociali. Calenda è un liberale, Conte e Schlein devono ancora decidere che cosa essere". Così Osvaldo Napoli di Azione.