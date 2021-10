Centrosinistra: Prodi, 'c'è grande nostalgia dell'Ulivo ma oggi è difficile'

Roma, 15 ott (Adnkronos) – "C'è grande nostalgia dell'Ulivo. E' incredibile, da qualche mese mi dicono, bisogna rifare l'Ulivo. Ma cosa vuole dire l'Ulivo? Fare una coalizione riformista che gareggi con coalizione conservatrice. Adesso si è tutto molto complicato". Lo ha detto Romano Prodi a Zapping.

"Ci sono parti e movimenti che nascono e vanno su e giù come lo yo yo e quindi e difficile creare questo -ha spiegato Prodi-. Però bisogna creare una coalizione che viva su un programma creato e costruito dalla gente, bisogna riprendere le discussioni politiche che un tempo si chiamavano Congresso, con una forma diversa ma la voce della gente, non di twitter, bisogna riportarla in voga".