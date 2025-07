Centrosinistra, Renzi: per vincere non possiamo lasciare fuori nessuno

Centrosinistra, Renzi: per vincere non possiamo lasciare fuori nessuno

Genova, 5 lug. (askanews) – “Io voglio fare il volantone:”Giorgia ma quanto ci costi”. Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi nel suo intervento di apertura all’Assemblea nazionale del partito in corso a Genova. “Noi come Italia Viva chiediamo a tutto il centrosinistra di smettere di litigare e andare a distribuire a tutti il Volantone “ma quanto ci costi”.

“Non ci possiamo permettere di lasciare fuori quelli che non amiamo molto a sinistra” ha detto Renzi, “ma nemmeno di lasciare Enzo de Luca fuori, se l’obbiettivo è vincere bisogna vincere in Campania, in Puglia dove nessuno deve ricattare Antonio Decaro”, e poi “bisogna vincere in Toscana e nella partita più difficile che farà la differenza: le Marche, dove Matteo Ricci si trova di fronte un candidato che in questi anni non ha fatto bene alla guida della regione”.