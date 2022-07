Roma, 17 lug (Adnkronos) – “Il Paese in questo momento non ha bisogno di andare a votare, ma di avere risposte. Unica cosa certa, in ogni caso, è che noi non staremo in campagna elettorale con gli M5S". Lo ha detto il presidente di Italia viva Ettore Rosato a Skytg24.

"E’ da mesi che diciamo che il campo di letta con gli M5s è un campo minato e sono incominciate ad esplodere tutte le mine, perché oltretutto di Conte non ci si può nemmeno fidare", ha aggiunto.