Centrosinistra, Schlein ad alleati: il tempo dei veti è finito

Roma, 10 giu. (askanews) – “Il tempo dei veti è finito. Noi non ne poniamo, ma non intendiamo neanche subirne”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein al Nazareno, parlando dei rapporti con le altre forze di opposizione, in primo luogo con il M5S guidato da Giuseppe Conte che si è fermato al 10%. “Io continuo a pensare che sulla scuola pubblica, su un lavoro dignitoso, sui diritti, tutti questi sono tutti temi su cui con le altre forze alternative alle destre si possono creare ampie convergenze che costituiscano la base di un programma per un’alternativa di governo a questo paese”.