Centrosinistra: Schlein, 'sento Conte ma anche Calenda, alleanza su temi concreti'

Roma, 19 nov. (Adnkronos) – "Ci sentiamo, certamente" con Giuseppe Conte, "mi sento anche con Carlo Calenda ad esempio. Abbiamo fatto un lavoro comune sul salario minimo, spero che si riesca a trovare un accordo anche sulla sanità pubblica, i cui i punti di critica delle opposizioni sono simili. Io credo che un'alleanza non si costruisca su formule astratte o su grandi proclami, su sfide lessicali sul nome del campo. Ma sui temi concreti, per essere più efficaci insieme contro questo governo". Lo ha affermato la segretaria del Pd, Elly Schlein, ospite di In Mezz'Ora su Rai3.