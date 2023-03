Centrosinistra, Schlein: sul salario minimo dobbiamo essere uniti

Roma, 16 mar. (askanews) – “Accanto a questo la battaglia, che credo, su cui tutte le opposizioni abbiamo fatto o proposte di legge o mozioni. Sono disponibile a ragionare di come cambiare anche la nostra proposta per trovare una direzione unitaria è quella che anche ieri abbiamo avuto occasione di ricordare alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e cioé che accanto al rafforzamento della contrattazione collettiva e a valorizzare dove la contrattazione riesce ad assicurare dei minimi più alti, bisogna anche fissare una soglia sotto la quale si dice che non si può chiamare lavoro perché è sfruttamento ed è il salario minimo che manca in questo paese”: così Elly Schlein, segretaria del Pd, intervenendo alla tavola rotonda con Giuseppe Conte, Carlo Calenda e Nicola Fratoianni organizzata al congresso della Cgil.