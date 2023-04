Ceo Finnair: ingresso Nato Finlandia momento di svolta per tutti

Helsinki, 27 apr. (askanews) – “Penso che questo sia un momento storico per molti versi, e penso che nelle prossime decadi guarderemo indietro a questo momento, come a un momento di svolta nella storia della Finlandia, e quindi anche negli affari di Finnair come vettore nazionale”. Così in merito all’ingresso nella Nato della Finlandia commenta ad askanews Topi Manner, CEO di Finnair dal primo gennaio 2019.

“L’ingresso nella Nato – afferma – è molto significativo per la Finlandia. Avevamo una tradizione di paese militarmente neutrale da decenni, e questa era una politica ben consolidata in Finlandia: sostanzialmente è cambiata da un giorno all’altro quando la Russia ha invaso l’Ucraina ed è iniziata la guerra in Ucraina, e ora essere in grado di entrare nella Nato, ottenendo una sorta di garanzia di sicurezza ai sensi del Quinto Emendamento della Nato, penso che sia davvero significativo per il paese”.

Durante il suo mandato, Manner ha rinnovato la proposta di Finnair per i passeggeri e portato la sostenibilità al centro della strategia della compagnia di bandiera, oltre ad affrontare con successo la doppia crisi della pandemia di COVID-19 e la chiusura dello spazio aereo russo. Muovendosi ora in uno spazio storico assolutamente nuovo, quello della Finlandia 31esimo Paese Nato.

Secondo il Ceo,il momento storico “è anche significativo per le imprese del paese perché apre nuovi mercati, soprattutto nella parte occidentale del mondo, ma anche la Finlandia diventa più attraente come luogo di investimento per molte aziende, ad esempio dal Nord America”.

Di Cristina Giuliano e Serena Sartini

Montaggio di Alessandra Franco