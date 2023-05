Ceramiche Refin, le collezioni di grès porcellanato che dal 1962 cambiano ogni prospettiva

Realtà italiana attiva sui mercati internazionali dal 1962, Ceramiche Refin propone raffinate collezioni di grès porcellanato dedicate all’abitazione privata e al mondo del progetto che si ispirano a diversi materiali, dal marmo al legno. L’impegno nell’ambito di ricerca estetica ed innovazione tecnologica ha permesso all’azienda di affermarsi come uno dei più autorevoli punti di riferimento del settore.

Le collezioni di grès porcellanato di Ceramiche Refin sono espressione di un processo produttivo che si realizza unicamente in Italia. Il Made in Italy non è inteso come una mera questione stilistica, bensì come un modello produttivo che coniuga etica del lavoro, tradizione manifatturiera e cultura del nostro Paese. Un altro dei valori cardine da cui è guidata l’impresa è la filosofia green ed eco-sostenibile, che trova riflesso nell’impegno per la salvaguardia delle risorse ambientali.

Nella proposta dell’azienda s’incontrano diverse collezioni. Raffinata ed elegante è Canal Grande, un gres porcellanato effetto legno che ripropone la medesima profondità e il particolare effetto di tridimensionalità che caratterizza i rivestimenti in mogano delle imbarcazioni veneziane. È disponibile in due finiture, Lucido e Soft. La linea, esclusiva e senza tempo, vincitrice nella categoria “Finishes” in occasione della settima edizione degli Archiproducts Design Awards (ADA).

La collezione, frutto di un percorso di ricerca alla scoperta delle eccellenze artigianali del settore nautico che ancora oggi lavorano manualmente il legno di mogano per la costruzione delle imbarcazioni, è stata anche protagonista di Tales of Canal Grande, allestimento ideato appositamente per la Milano Design Week 2023.

Naturalmente, nell’offerta di Ceramiche Refin s’incontrano ulteriori soluzioni. Feel è un grès porcellanato che trasforma il normale concetto di cemento, riproponendolo in modo originale. La collezione, infatti, si distingue per l’aspetto complessivamente omogeneo, che dispone di un dinamismo frutto della ricerca sulle superfici. Matt, lucida e strutturata sono le tre finiture disponibili, che declinano il concetto di minimalismo in chiave materica.

Sublime, invece, è un grès porcellanato effetto pietra che s’ispira ai paesaggi della Borgogna. Riprende una rarissima tipologia di pietra locale di origine calcarea che oggi risulta introvabile, le cui cave di estrazione sono esaurite. La superficie è ricoperta da alonature e piccoli dettagli, ma si mantiene equilibrata. Il fondo, compatto e uniforme, è solcato da venature delicatamente contrastate.

Recentemente, Ceramiche Refin ha preso parte a importanti eventi internazionali. Nel mese di aprile, l’azienda è tornata sul palcoscenico di Coverings, il più importante appuntamento fieristico in Nord America per i professionisti del settore ceramico. Per l’occasione ha lanciato Primal, una linea di grès porcellanato effetto pietra.

Infine, a maggio, ha partecipato alla Clerkenwell Design Week di Londra, con uno stand situato nel Italy Pavilion, Marquee Opposite CWS, St John’s Square. Un’occasione importante per presentare le collezioni più recenti e per permettere ai visitatori di incontrare autentici esperti del settore.