Un’estetista irachena, Shahraban K.

aveva cercato online una sua sosia, trovandola infine nella persona di Khadidja O. una ragazza algerina sua coetanea. Shahraban aveva iniziato a corteggiarla e lo scorso 16 agosto si erano messe d’accordo per incontrarsi. Un incontro che si è rivelato fatale per la giovane algerina, che è stata uccisa con un gran numero di coltellate. Il diabolico fine di Shahraban era infatti inscenare la propria morte (tramite la sua sosia) per poi far perdere le sue tracce e cambiare vita.

L’episodio è accaduto a Ingostaldt, in Baviera (Germania). La polizia ha definito la vicenda un “caso straordinario” in quanto una cosa simile non accade tutti i giorni.

Cerca la sosia online e la uccide: Shahraban avrebbe avuto un complice

L’estetista 24enne avrebbe avuto un complice per l’omicidio ai danni della sua sosia: si tratta di un ragazzo kosovaro di nome Sheqir K. . La 24enne dovrà rispondere dell’accusa di omicidio volontario.

Sia Shahraban che Sheqir sono stati raggiunti da un mandato d’arresto.

La polizia: “Gli inquirenti hanno dovuto usare la loro bravura”

Il portavoce della polizia della regione ha rilasciato un commento sulla vicenda, riportato dal Corriere della sera: “Un caso straordinario, che ha costretto gli inquirenti a usare tutta la loro bravura. Non abbiamo un caso come questo tutti i giorni”. Pare che Shahraban volesse fingersi morta per distaccarsi dalla sua famiglia a causa di alcune controversie.